Réalisation du projet KMS3 avec succès : La Sones concrétise la vision du Chef de l’Etat Macky Sall

(Keur Momar Sarr, envoyés spéciaux) - La Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) a accompli sa mission dans la réalisation et la mise en service du projet de la troisième usine de traitement et de pompage d’eau de Keur Momar Sarr (KMS3). En effet, lancé en décembre 2017 par le président de la République, Macky Sall, la première phase dudit projet a été exécutée à 100% sous le maître d’ouvrage de la Sones. Laquelle est le bras technique du ministère de l’Eau et de l’Assainissement. Avec la réalisation dece grand projet hydraulique d’une capacité de 200 000 m3/j, la société a concrétisé la vision du Chef de l’Etat, Macky Sall.





« Avant tout, grâce à Dieu et remercier Son Excellence Monsieur le président de la République. Si on a pu faire tout ça, il faut dire que ça découle de sa vision si nous avons pu, avec nos équipes, réaliser cette infrastructure qui est hors pair. C’est infrastructure qui en est dans sa catégorie la première en Afrique de l’Ouest parce que, Monsieur le Chef de l’Etat, le Président Macky Sall a bien voulu mettre les moyens qu’il fallait à notre disposition », a souligné le Directeur général de la Sones, Charles Fall, qui s’exprimait en marge de la cérémonie d’inauguration de ce joyau par le Président Sall.





Le patron de la Sones, a par ailleurs, profité de l’occasion pour annoncer que le projet de l’usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles va suivre ainsi que d’autres non moins importants. Ce, pour sécuriser l’alimentation en eau potable dans la capitale sénégalaise jusqu’à l’horizon 2050.