Réaménagement du pôle mère-enfant de l'hôpital Abass Ndao : Barthélémy Dias satisfait des travaux et s’engage à offrir une IRM

Le chantier de réaménagement du pôle mère-enfant du service néonatalogie de l’hôpital Abass Ndao a atteint un niveau d’exécution satisfaisant. Le constat a été fait par le maire de Dakar, qui a effectué, ce mercredi, une visite de chantier pour s’enquérir de l’avancement des travaux.









Un bâtiment de R+1 dont tous les gros œuvres sont presque en phase de finition





Lancés il y a quelques mois par la ville de Dakar, les travaux de réaménagement de ce pôle mère-enfant qui a désormais changé de nom pour devenir pôle parent-enfant, avancent à grands pas. Ici, après avoir constaté que tous les gros œuvres de ce bâtiment de R+1 sont presque en phase de finition, Barthélémy Dias a exprimé sa satisfaction, tout en affichant son souhait d’accélérer les travaux. « Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous sommes plus ou moins satisfaits mais nous avons tout de même souhaité à ce que le chantier soit accéléré. Parce que, comme vous le savez aujourd’hui, à l’exception de l’hôpital Principal, de Fann avec Albert Royer, c’est seulement Abass Ndao qui pourra accueillir un pôle mère-enfant », a-t-il souligné, en présence du directeur de l’hôpital et de son équipe, de l’association nationale des techniciens en maintenance hospitalière du Sénégal, des responsables de l’entreprise en charge des travaux, entre autres.





D’un coût de près de 300 millions, le bâtiment sera réceptionné en fin janvier





Selon l’édile de Dakar, ce futur pôle parent-enfant, qui entre dans le cadre des promesses de campagne électorale, sera le plus grand du Sénégal, avec une capacité d'accueil de 40 bébés.





D’un coût total de près de 300 millions de francs Cfa, ce projet de réaménagement financé entièrement par la ville de Dakar, sera réceptionné au plus tard fin janvier 2024. Il sera également équipé par la ville de Dakar dont le marché sera lancé d’ici quelques semaines.





Une IRM d’un montant de plus d’un milliard sera mise à la disposition de l’hôpital





Barthélémy Dias a aussi annoncé que la ville de Dakar s’est engagée à mettre une IRM (Imagerie par résonance magnétique) à la disposition de cet hôpital Abass Ndao. Tout le nécessaire a été déjà fait pour l’acquisition de cet appareil de dernière génération dont le montant est estimé à 1 milliard 300 millions de francs Cfa.