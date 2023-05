Recensement des commerces et contrôle des prix: Abdou Karim Fofana lance "Saytu Njeg yi"

Le programme de recensement et de suivi individualisé des commerces au Sénégal a été lancé ce vendredi par le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises.









Depuis les concertations pour la lutte contre la vie chère, le président de la République avait mis à la disposition du ministère du Commerce 1000 volontaires qui permettront d'améliorer le contrôle des prix.





Il faut noter que dans une région comme Dakar qui compte environ 30 000 commerces, le système ne disposait que de 60 agents de terrain pour effectuer le contrôle des prix. C'est la raison pour laquelle ces volontaires, 1000 au total, ont été recrutés suivant la logique de la politique d'emploi du Chef de l'Etat pour permettre par exemple à Dakar de passer d'un ratio de 1 agent pour 500 commerces à un agent pour 100 commerces, selon le ministre Abdou Karim Fofana.





"Cette plateforme nous permettra de digitaliser le suivi des commerces comme cela se fait dans tous les grands pays du monde. Mais aussi de permettre aux consommateurs de signaler des pratiques illicites sur les prix des produits", dit-il. Et d'ajouter: "l'Etat a consenti beaucoup d'efforts sur les deux années. Plus de 1000 milliards de F Cfa ont été débloqués pour le soutien du pouvoir d'achat des Sénégalais. Le taux d'application relevé pour les services du commerce est d'environ 68%. Et nous voulons améliorer ce taux d'application des prix avec le digital et une présence accrue des agents contrôleurs".