Recherchés depuis 8 ans : "Akon" et son acolyte arrêtés

Fin de règne d’une redoutable bande d’agresseurs qui écumait les Maristes, Pikine et Guédiawaye. Le 6 mai dernier, aux environs de 19 h, de retour d’une mission de filature, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat central de Guédiawaye ont interpellé deux individus dont Thierno Seydou Gaye alias ‘’Akon’’.





Ce dernier, activement recherché, est quelqu’un qui, pendant huit ans et quatre mois, écumait les environs du Technopole, à en croire Mandjibou Lèye, Commissaire central de Guédiawaye.





Selon les informations exclusives de Seneweb, "Akon" évoluait toujours au niveau de la station EDK Oil de Pikine et le croisement Cambérène avec son acolyte Yankhoba Top.









Une descente effectuée dans sa chambre sise à Fith Mith, a permis aux redoutables limiers de découvrir deux couteaux que les deux malfrats utilisaient lors des forfaits.





Au cours de son interrogatoire, "Akon" passe aux aveux et déclare avoir commis plusieurs forfaits avec Yankhoba Top. Il cite l’agression d’un couple européen résidant aux Maristes, dans le courant de l’année 2021, avec comme butin la somme de dix millions F Cfa, entre autres (voir la vidéo ci-dessous).





Le montant provisoire du bilan du préjudice s’élève à 23 099 550 F Cfa, 58 téléphones portables volés et revendus en Guinée-Bissau, 7 motos, 10 ordinateurs portables Mac Book, 18 clés USB récupérés, 2 couteaux trouvés par-devers eux et 620 000 F Cfa en liquide retrouvés lors de la perquisition, dont 500 000 chez Yankhoba Top et 120 000 chez ‘’Akon’’.





A signaler que Thierno Seydou Gaye était jusque-là activement recherché par le commissariat de Pikine, pour des faits d’association de malfaiteurs, rébellion, outrage grave, coups et blessures volontaires sur des agents de la force publique dans l’exercice de leur fonction. Il était également recherché par la gendarmerie des Maristes pour plusieurs cas d’agression à main armée.





Poursuivis pour association de malfaiteurs, vols multiples en réunion commis la nuit avec violence et usage d’arme blanche, Thierno Seydou Gaye alias ‘’Akon’’ et Yankhoba Top ont été déférés au parquet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.





Le procureur exige la poursuite de l’enquête.