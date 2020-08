Réclamation de salaires à l'Iseg: Des échauffourées entre le collectif des employés et des nervis...

Iseg, échauffourées entre employés et des nervis

Les travailleurs de l’administration de l'Iseg réclament un peu plus de 30 millions de francs Cfa d’arriérés de salaire de 8 à 15 mois au président-directeur général Mamadou Diop. Ils dénoncent l’absence de contrat de travail, après quatre ans ou plus de durs et loyaux services rendus à l’Iseg et à son Pd.