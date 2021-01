Reconstruction mosquée Omarienne : les travaux lancés

La mosquée Omarienne située sur la corniche après la Porte du millénaire va faire peau neuve à partir de ce lundi 25 janvier 2021, une date qui coïncide avec le quarantième anniversaire du décès de Thierno Seydou Nourou Tall et la Ziarra annuelle qui n’a pas été tenue en raison de la pandémie du Covid-19.

Cette année, les guides religieux de la famille Omarienne Thierno Madany et Thierno Amadou Mountaga Cheikh Oumar ont préféré jouer la carte de la sagesse en décidant de ne pas créer de rassemblement pour observer les mesures édictées par les autorités pour lutter contre la pandémie. L’entreprise Teyco va exécuter les travaux de reconstruction de la mosquée Omarienne