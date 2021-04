Recrutements de 5000 enseignants : Les facilitateurs de l'alphabétisation prêts à servir dans les écoles

Depuis 2010, après 11 années de formation à base du curriculum de l'éducation, les facilitateurs de l'alphabétisation attendent un recrutement pour enseigner dans les écoles.A Kaolack, ils ont tenu ce mercredi un point de presse pour se prononcer sur le souhait du président de la République de recruter 5000 enseignants. Et c’est pour demander leur recrutement.Toutefois, ces derniers qui se sont regroupés au village artisanal ont souligné qu'ils ont subi un examen de validation des acquis de l'expérience (VAE). Ceci est l'équivalent du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) des enseignants et ils disent qu'ils sont, malgré tout, toujours en chômage technique, comme l'a soutenu Moussa Fall, formateur en langue nationale.Constitués d’une bonne centaine, ces facilitateurs de l'alphabétisation demandent à être recrutés par l'Etat du Sénégal en qualité d’enseignants et à être intégrés dans la fonction publique au lendemain de l’annonce du chef de l’Etat sur le recrutement des 5000 enseignants.