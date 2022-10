Reçu par le khalife de Medina Baye : Malick Gakou sollicite des prières pour...

Le président du Grand Parti (GP) était dans la matinée de ce jeudi hôte de la cité religieuse de Medina Baye en prélude à la célébration du Maoloud, samedi. Il dit avoir sollicité des prières auprès de ses hôtes pour la paix et la cohésion sociales au Sénégal.