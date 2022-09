Reçu par Serigne Mountakha: Le ministre Oumar Sarr sollicite des prières pour...

A la tête d'une forte délégation du Parti des libéraux et démocrates (Pld/And suqali), Oumar Sarr a été reçu ce mardi respectivement par Serigne Mountakha Mbacké et Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr.



Ainsi le ministre des Mines et de la géologie a effectué son ziar auprès du Khalife général des mourides en cette vieille du grand Magal. Également, le maire de Dagana Oumar Sarr en a profité pour solliciter des prières pour le Sénégal.



"Nous avons constitué une forte délégation du Parti des Libéraux et démocrates pour venir à l'occasion du Magal présenter nos vœux au khalife général des mourides. Nous avons demandé bien sûr qu'il prie pour le Sénégal, pour la paix" déclare le ministre Oumar Sarr devant Me Amadou Sall.



Regarder la visite du ministre Oumar Sarr à Touba à travers cette vidéo ci-dessous