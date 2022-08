Redéploiement du personnel et services de Le Dantec : La ministre de la Santé fait l'état des lieux

Dans le cadre du redéploiement des services et le personnel de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar en reconstruction, la Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a procédé, ce jeudi 18 août, à une visite des structures d’accueil des différents services dudit hôpital. Il s'agit de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, le hangar des pèlerins de Yoff, le centre de santé Diogali Moussé Samb de Ngor et l’hôpital Abass Ndao.









Plusieurs services déployés à Dalal Jamm





A l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, première étape de sa visite, Mme le ministre a été accueilli par le directeur Moussa Sam Daff et son équipe. Ici, l’autorité étatique, après avoir visité, tour à tour, l’ensemble des services qui ont été transférés dans cet hôpital de niveau 3, à savoir dermatologie, radiothérapie, chimiothérapie, salle dosimétrie, entre autres, a invité le personnel à se mettre au service des malades.





22 blocs de dialyses installés au hangar de Yoff





Le hangar des pèlerins de l’aéroport Yoff est aussi en plein activité pour recevoir le service de néphrologie de l’hôpital Le Dantec. Sur place, le chef des lieux a fait visiter l’endroit à Mme le ministre de la Santé et de l’Action sociale, accompagné de ses collaborateurs. Dans ce hangar où le personnel déployé prendra service le 24 août, les ouvriers s’activent sous la supervision des techniciens, médecins et spécialistes pour installer et équiper tout le matériel médical venu de l’hôpital Le Dantec. Ici, 22 blocs de dialyse ont été installés ainsi que d’autres ouvrages connexes au service de néphrologie, selon le directeur.





De là, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a fait cap au centre de santé Diogali Moussé Samb de Ngor. Dans cette structure sanitaire également, tout est fin prêt pour que le personnel et les services déployés soient au rendez-vous au grand bénéfice des malades.





La ministre de la Santé et de l’Action sociale a bouclé sa visite à l'hôpital Abass Ndao où trois (3) services de l’hôpital Le Dantec ont été également déployés. Il s'agit du service de biologie moléculaire, la pédiatrie et l’ophtalmologie.





« Le déploiement ne peut pas être à la va vite »





A l’issue de sa visite de ces différents centres de santé de Dakar, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye est revenu en détails sur le dossier du projet de reconstruction de l’hôpital Le Dantec qui va devenir un hôpital de niveau 4. En effet, elle a expliqué de manière méticuleuse et soutenue le plan de déploiement du personnel et de l’ensemble des services qui, selon elle, « ne peut pas être à la va vite ». Pour elle, le personnel du Le Dantec va tout simplement en renfort du personnel des structures ciblées pour le moment.





Par rapport au coût de soins, l’autorité étatique a précisé que les malades de l’hôpital Le Dantec déployés vont payer le même tarif que les autres patients des structures d'accueil.