Regardez en direct l’éclipse solaire de ce lundi 14 décembre

Une "nuit de 2 minutes"

En juillet 2019, le phénomène spectaculaire avait assombri le ciel pur du nord du Chili, où se trouvent plusieurs observatoires astronomiques, et rassemblé 300.000 personnes au milieu du désert de l'Atacama. Lundi, ce sera la région d'Araucanie, à quelque 800 km au sud de Santiago, qui sera traversée par la trajectoire de l'ombre lunaire. Ce sera un évènement très particulier pour les communautés indigènes mapuches qui y vivent mais les restrictions sanitaires pour contenir la propagation du coronavirus limiteront sa vue au plus grand nombre.Pour assister à cette éclipse totale il faudra se trouver sur la trajectoire de l'ombre lunaire, sur cette bande étroite de 90 km où le noir sera total pendant deux minutes et neuf secondes. Avec l'imposant volcan Villarrica - l'un des plus actifs du Chili - et la riche végétation du sud luxuriant du pays en toile de fond, le phénomène traversera ensuite la Cordillère des Andes pour être observé en Argentine, notamment au niveau de la touristique ville de Bariloche (sud), avant de disparaitre dans les eaux de l'Atlantique sud."Une nuit de deux minutes durant lesquelles la nature change", se délecte à l'avance le populaire astronome chilien José Maza, décrivant ce moment magique où les couleurs du ciel se transforment, prenant une étrange teinte violette, et font apparaître en plein jour étoiles mais aussi planètes telles Jupiter, Saturne ou Vénus. "Au moment de l'éclipse, la température baisse d'environ 5 degrés et le vent se lève, donc si les gens ne sont pas à l'abri, ils auront légèrement froid", explique-t-il.Chaque année, il y a deux éclipses totales du Soleil, mais selon la période de l'année et le moment de la journée elles sont plus ou moins visibles pour la population.Si celle de l'année juillet 2019 était survenue au coucher du soleil, lundi le soleil s'éclipsera vers midi. "A midi le phénomène sera haut dans le ciel, et la sortie de l'éclipse se verra beaucoup mieux", se réjouit M. Maza.