Régularition en vue à Mbour 4 : Le collectif des occupants rejette la démarche du préfet de Thiès

Ils disent non au communiqué de la préfecture diffusé dans les médias et réseaux sociaux, demandant à tout détenteur de lettre d'attribution ou occupant de parcelle, y compris les détenteurs d'actes de vente à déposer lesdits documents au niveau de la préfecture. Les membres du collectif Mbour 4 Extension ont, face à la presse, dit toute leur opposition à cette démarche du préfet de Thiès.A la place, ils exigent que soit pris en compte le pré-recensement fait en 2018 suite à la promesse du chef de l'État de régulariser les habitants et détenteurs de parcelle dans cette partie de la forêt classée. Le document, rappellent-ils, a été remis à qui de droit depuis lors.