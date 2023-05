Régulation du loyer: Abdou Karim Fofana installe les sous commissions de la CONAREL

Le ministre du Commerce, de la consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a présidé, ce mardi, la cérémonie d’installation des commissions régionales et départementales de la Commission nationale de régulation de loyer (CONAREL). “A chaque fois qu'il y aura des problèmes entre les bailleurs et les locataires, ils pourront saisir la commission pour trancher le différend”, a indiqué Abdou Karim Fofana.





"Les Sénégalais ont manifesté leurs besoins, une solution a été mise en place et là nous travaillons dans la mise en œuvre. Après Dakar, les autres régions suivront jusqu'au maillage total au niveau national" a expliqué le ministre.





“L’installation de ces sous-commissions constitue l’achèvement d’un travail entamé depuis 2006”, estime, pour sa part, Momar Ndao, président de la CONAREL. “Elles vont permettre non seulement de réguler le secteur du loyer mais de traiter les contentieux qui engorgeaient les tribunaux parce que n'ayant pas de système de prise en charge en première instance”, a-t-il souligné.





Momar Ndao a, par ailleurs, rappelé que tous les textes sur la régulation du loyer ont pour objet de prendre en compte les préoccupations des bailleurs mais aussi des locateurs.