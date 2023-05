Régulation du secteur informel : Création de l’Union nationale de comités d’entreprises du Sénégal

Dans le long processus de régulation des marchés, un grand pas a été franchi ce lundi au grand théâtre. Pour une meilleure organisation, les acteurs du secteur informel, délégués de marchés, commerçants ont lancé l’Union nationale de comités d’entreprises du Sénégal.









En effet, sous la présence du ministre Zahra Iyane Thiam, nommée Superviseure nationale, les commerçants du Sénégal ont décidé de former un bureau régional à Dakar. Des filiales seront déployées dans les 13 régions du que de donner un cachet national au combat.





Devant les acteurs du secteur informel venu des quatre coins du pays, Assane Mbaye, président du bureau régional de Dakar, plaide : "Les commerçants des 106 marchés veulent être entendus, soutenus et accompagnés par le gouvernement. Nous voulons et devons être présents dans les instances décisionnelles surtout en ce qui concerne la bonne gestion des marchés. Nous voulons être nos propres représentants en étant de plus en plus impliqués à travers les grandes décisions qui les impactent ».





« C’est pour cela que nous avons pensé à mettre en place, l'Union Nationale de Comités d’Entreprise du Sénégal (And Daan Doole), qui regroupe les 5 départements de la région de Dakar », a-t-il poursuivi.





Dans ce sillage, la directrice générale de l’Agence Sénégalaise pour la promotion des exportations (ASEPEX), Zahra Iyane Thiam se réjouit de cette initiative et réaffirme son soutien à l’endroit des travailleurs de ce secteur.





« Grâce à la politique que mène le chef de l’Etat pour la révolution, régulation des marchés, la création de ce comité ne peut qu’être saluée. »