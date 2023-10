Réhabilitation de la voirie urbaine de Dakar : Barthélémy Dias visite le chantier de Grand Yoff et avertit les sociétés concessionnaires qui cassent les routes

Les travaux du projet d’entretien et d’extension de la voirie urbaine de Dakar se poursuivent au grand bonheur des populations. Après son lancement, le maire de la ville de Dakar a effectué, ce lundi 16 octobre 2023, une visite du chantier de la voirie dans la commune de Grand Yoff, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Ici, ils avancent à grands pas et se déroulent bien.









Un projet de plus de 15 milliards pour une durée de 3 ans





Financé exclusivement par la ville de Dakar pour un coût global de 15 milliards 300 millions de francs Cfa, ce projet d’une durée de 3 ans concerne 18 communes sur les 19 que compte le département de Dakar. Cette initiative ambitieuse de la ville de Dakar vise à construire des routes en goudron et en pavage pour les zones non assainies et réhabiliter toutes les voiries dégradées et impraticables dans ces 18 communes de la ville de Dakar. Il s’agit surtout de mettre l’accent sur les grands axes pour « améliorer la qualité de vie des résidents, à résoudre les problèmes de circulation persistants et à stimuler le développement économique local ».





Un linéaire de 15 kilomètres sera réalisé à Grand Yoff





A Grand Yoff, les travaux consistent à construire des routes en goudron et en pavage sur les grands axes pour un linéaire total de 15 kilomètres, allant du bassin versant vers le camp Sékou Mballo, en passant par le centre de détention des filles et le centre médico-social de l’administration. Ici, le maire de Dakar, en compagnie de son équipe et du maire de Grand Yoff, Madiop Diop, a visité le chantier dont environ 2 kilomètres ont été déjà réalisés par l’entreprise en charge des travaux.





« A partir de maintenant, quiconque casse une route pour y mettre son réseau et refuse de la réparer, son réseau sera déterré »





Le premier magistrat de la ville de Dakar a profité de l’occasion pour interpeller les sociétés qui interviennent sur le réseau routier urbain, en coupant des routes pour implanter des tuyaux ou autres. « Je voudrais prendre à témoins l’Ageroute et la Préfecture de Dakar pour dire qu’on ne peut pas accepter qu’en milieu urbain, des concessionnaires cassent la chaussée pour y mettre leurs réseaux, que ce soient des réseaux d’eau, d’électricité ou de téléphonie, et que ces gens refusent de réparer ces routes cassées », a déploré Barthélémy Dias. Avant de signaler qu’à partir de maintenant, « quiconque casse une route à Dakar pour y mettre son réseau et refuse de la réparer, son réseau sera déterré. Et si cela doit se régler au contentieux, ça se réglera au contentieux ».





Pour lui, « c’est de l’irresponsabilité, un manque notoire de civisme de voir des gens casser des routes pour y mettre leurs réseaux et ne pas prendre en compte le cadre de vie ».





Le maire de Dakar a également déploré les quelques retards notés dans l’exécution du projet depuis son démarrage même s’il éprouve un sentiment de satisfaction à ce jour.





« Les communes n’ont pas les moyens qu’il faut pour construire ou réhabiliter des routes »





Le maire de Grand Yoff, pour sa part, a tenu à remercier le maire Barthélémy Dias pour la mise en œuvre du projet. Pour Madiop Diop, les communes n’ont pas les moyens qu’il faut pour construire ou réhabiliter des routes. A ce titre, le premier magistrat de Grand Yoff a invité les populations à plus de responsabilité. « Il faut que nous soyons responsables. La ville de Dakar comme la commune de Grand Yoff travaillent pour les populations. C’est à la population maintenant de tout faire pour préserver ces travaux », a lancé Madiop Diop.