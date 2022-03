Réhabilitation : La route Louga-Dahra livrée en novembre prochain (Ageroute)

Le directeur régional Nord de l'Ageroute, Mor Guèye Gaye a effectué une visite des chantiers du tronçon Louga-Dahra, long de 87 km. En compagnie du gouverneur de Louga et d’autres autorités régionales, le patron de l’Ageroute dans l’axe Nord a pu apprécier, avec satisfaction, l'état d'avancement des travaux.



En dégradation depuis quelques années, ce tronçon constitue un important support de la liaison entre Dakar et les villes situées dans le Nord-Est du Sénégal. Sa réhabilitation permettra ainsi de favoriser le développement économique et social dans la zone, de faciliter l’accès aux zones de production agricole, de favoriser les échanges et la coopération économique avec les pays limitrophes, mais aussi d'éradiquer les vulnérabilités sociales et de lutter contre la pauvreté. En outre, Mor Guèye Gaye a annoncé d’autres projets. Il a assuré que les travaux seront terminés au mois de novembre prochain.