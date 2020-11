Relance de l'économie nationale : L'Etat et les banques paraphent un accord cadre de financement

A l'occasion, le ministre, après s'être réjoui des résultats obtenus du Plan de relance économique du Sénégal (Pres) dont l'objectif était d'"atténuer les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 sur les populations, sur la diaspora et sur les entreprises", a souligné que depuis quelques mois les deux parties échangeaient sur cet accord cadre. Ce, pour aboutir à une "convergence de vue sur l'essentiel".

Amadou Hott s'est dit convaincu qu'avec cet accord cadre, un effort a été fait pour "tenir compte des contraintes des banques". A l’en croire, cet accord est aussi "incitatif pour soutenir les investissements privés de relance au regard du taux d'intérêt des maturités et des critères d'éligibilité".





Un accord reconstruit et co-construit avec 2 guichets de 150 milliards chacun







Bocar Sy, président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF) du Sénégal, pour sa part, après avoir rappelé les différents financements que son organisation a consentis depuis le début de la pandémie de Covid-19 dans le pays, a renseigné que cet accord cadre, partant des instances du mécanisme de résilience, a été reconstruit et co-construit dans un cadre "mieux élaboré et plus ambitieux" avec deux (02) guichets de 150 milliards chacun pour les Petites et moyennes entreprises (Pme) et les Toutes petites et moyennes entreprises (Tpme) pour les grandes entreprises.





Les banques doivent prendre un "tout petit peu de risques cette fois-ci"







Le président du Conseil national du patronat (Cnp) du Sénégal, quant à lui, a interpellé les banques en leur rappelant leurs obligations et en insistant surtout sur leurs nécessités d'être "plus généreuses, plus souples, plus proactives et pragmatiques".

Baïdy Agne estime que les banques doivent aller "plus loin" cette fois-ci, en prenant un "tout petit peu de risques".