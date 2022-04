Relance de l’industrie pharmaceutique : la Belgique fait un don de 2,6 milliards F CFA au Sénégal

Dans le but de participer à la souveraineté pharmaceutique, le Royaume de la Belgique vient apporter son soutien à l’Etat du Sénégal. Ce jeudi 28 avril au ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, l’Ambassadeur de la Belgique, Hubert Roisin, a signé une convention de don de 2,6millards F CFA avec le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott. Ce, dans l’optique d’améliorer l’accès équitable aux médicaments, vaccins et produits médicaux de qualité au Sénégal.









En formulant son plan de relance économique, l’Etat du Senegal a inscrit la relance de l’industrie pharmaceutique parmi les priorités. C’est dans cet élan que le royaume de la Belgique a fait un don de 4 millions d'euros, soit 2,6 milliards de franc CFA, pour le financement du programme, Promotion de l’accès équitable aux médicaments et vaccins de qualité, « Kaaraage Garab Yi » (sécuriser les médicaments).





« Kaaraange Garab Yi » est, selon l’ambassadeur de la Belgique, Hubert Roisin, une initiative qui vise à "appuyer le développement de l’ écosystème pharmaceutique sénégalais à travers trois axes notamment le renforcement du ministère de la Santé et de l’Action sociale pour une meilleure coordination de la mise en œuvre du plan de relance pharmaceutique, l’appui à l’autorité sénégalaise de réglementation pharmaceutique pour l’atteinte de maturité de niveau 3 requis par l’OMS pour la libération des produits pharmaceutiques et enfin le renforcement des compétences et l’appui en expertise du ministre de la santé et la nouvelle agence sénégalaise de règlementation pharmaceutique " .





Le ministre Amadou Hott de considérer que « ce projet d'indépendance pharmaceutique est en bonne marche ». Il invite les acteurs de ce programme à prendre les dispositions appropriées afin de mener à terme les activités.