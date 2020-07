Relance des activités économiques : Ndèye Saly Diop Dieng appuie les femmes de Thiès

La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants poursuit sa tournée de résilience économique et sociale auprès des entrepreneuses touchées par les effets de la pandémie du nouveau coronavirus au Sénégal. Après Dakar, Rufisque, Pikine et Guédiawaye, Ndèye Saly Diop Dieng s’est rendue, ce jeudi 23 juillet 2020, dans le département de Thiès. Ce, pour rencontrer les bénéficiaires de son Projet d’appui aux femmes du secteur informel impactées par la Covid-19, et constater de visu l’ampleur de leurs pertes et de leurs difficultés mais aussi «leur détermination à se relever de la crise et à sauvegarder» leur activité économique. Il s’agit également de leur octroyer des financements.





41 millions pour «relancer les activités économiques» des femmes







Sur place, la ministre, après avoir visité quelques Groupements d’intérêt économique (GIE), a mis à la disposition des femmes du département de Thiès, un financement de 41 millions de francs Cfa pour «renforcer leur résilience, mais surtout appuyer la relance de 82 unités économiques» dans les 15 communes que compte le département.







A rappeler que ledit projet a été lancé officiellement, le lundi 20 juillet dernier, à Dakar, par le ministre de la Femme, Ndèye Saly Diop Dieng. Et dans le cadre de ce projet, son département ministériel a organisé une tournée socio-économique sur le terrain.