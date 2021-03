Relance du tourisme et du transport aérien : 75 milliards injectés

Le ministre Alioune Sarr a procédé ce mardi 23 mars dans les sphères ministérielles de Diamniadio, à la cérémonie de présentation des conventions de financements de 75 milliards de francs Cfa pour la relance du secteur du Tourisme et du Transport aérien. La BNDE et NSIA sont les banques partenaires de l’Etat du Sénégal dans cet investissement.





‘’Une cérémonie qui marque un tournant important dans l’évolution du secteur touristique de la relance de notre économie dans un climat social affaibli, d’où la présence de la présidente du Conseil du dialogue social’’, souligne Alioune Sarr.





Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a loué les efforts du chef de l’Etat pour soutenir le secteur fortement impacté par la Covid. La cérémonie a vu la présence des ministres de l’Economie et des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre du Travail Samba Sy et de la présidente du Haut conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye.