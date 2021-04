Relance économique : Le Fongip accorde des garanties aux acteurs du secteur informel

C’est à la suite d’une visite effectuée par les délégués des marchés, membres de l’Association sénégalaise des commerçants et délégués de marchés (ASCODEM) au siège du Fongip, que son administrateur Madame Thérèse Faye Diouf est allée à leur rencontre pour discuter avec les commerçants et délégués des marchés du Sénégal et signer une convention avec cette association afin de leur permettre de bénéficier de la garantie portefeuille.

« La garantie portefeuille va permettre à ces acteurs des marchés de bénéficier des crédits à des taux très compétitifs parce que dans la convention que nous signons avec les mutuelles, la mutuelle n’a pas la possibilité de dépasser le taux de 9% mais nous au niveau du Fongip, nous avons demandé aux mutuelles de financer entre 8 et 9% et ça c’est un atout pour les acteurs du secteur informel », dit-elle.

Le Fongip, pour aider ces acteurs du secteur informel à entamer la relance après ces mois de récession avec la crise sanitaire, gère la partie garantie.

« Le chef de l’état a pris une mesure très forte allant dans le sens d’impulser une nouvelle dynamique c’est à dire la relance économique. Dans ce sens, un accord cadre a été trouvé entre l‘association des banques et notre ministre de tutelle, le ministère de l’Economie du plan et de la coopération. Et à travers ces activités, les taux ont été revus à la baisse pour soutenir le secteur formel mais également le secteur informel. Et dans toutes les banques, le crédit qu’on aura à accorder avec la garantie Fongip dans le cadre de la relance, ces taux ne dépasseront pas 5,5% », révèle Thérèse Faye Diouf.



Une autre question qui a été au centre des discussions pendant ces échanges avec les commerçants, celle du logement.



« Nous, Fongip, avons la partie garantie. Après avoir mis en place le système qui permet aux équipes de voir qui est éligible, qui n’est pas éligible, le Fongip exploite les base de données pour pouvoir assurer la garantie au niveau des banques pour les futurs acquéreurs du logement ».



L’administrateur du Fongip de préciser que son organisation est au service des Sénégalais de tous les secteurs d’activités pour avoir un impact positif sur l’économie nationale et créer des emplois.