Remobilisation des troupes : le mouvement Andu Nawle pour une "victoire écrasante" de la coalition Benno Bokk Yakaar

En prélude des élections législatives du 31 juillet, la coalition Benno Bokk Yakaar est plus que jamais unie et déterminée à avoir une écrasante victoire pour le Président Macky Sall en lui redonnant la majorité parlementaire à l'assemblée nationale. C'est dans ce sens que le PCA de l'Apix, Abdou Fall, a convié ses camarades, partisans et militants autour d'un forum afin de faire l'évaluation des activités du mouvement "Alternatives citoyennes Andu Nawle" qu'il préside. Ce 24 juillet au Cices, les directeurs généraux, ministres et membres de la coalition ont été nombreux à répondre à l'appel de l'ancien ministre. Cet événement a été l'occasion pour Abdou Fall de s'adresser particulièrement aux femmes et à la jeunesse sénégalaise.









Le PCA de l'Apix et leader du mouvement "Alternative citoyenne Andu Nawle", à travers des structures d'économie sociale et solidaire avec lesquelles il travaille telles que l'organisation "Entreprenariat féminin pour l'émergence", va dans le sens de soutenir les femmes et les jeunes membres de ce mouvement, en les encadrant mais également en leur facilitant l'accès aux financements sans oublier l'accès aux kits solaires aux ménages grâce à la société Coopérative d'énergie citoyenne du Sénégal ( SCECS).





Invité d'honneur de la rencontre, le directeur général du Port Autonome de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye, a surtout interpellé les jeunes sur les enjeux de ces élections notamment pour la paix et la stabilité du pays, le leadership mais également la vision incarnée par le Président Macky Sall qui vise l'émergence dans tous les secteurs .





Les missions essentielles du parlement étaient au menu de cette réunion et celles accomplies par la treizième législature ont été saluées par l'assemblée.





Abdou Fall et ses camarades tiennent aussi à préserver la paix et la stabilité du pays "dans un contexte d'aggravation de la violence politique, des menaces terroristes et de l'anarcho- populisme un peu partout dans le monde".





Il a été également soulevé "l'apparition de nouvelles forces qui inscrivent leur action dans une logique de violence en ce qu'elles développent la théorie de l'anti système fondée sur la négation des institutions de la République, la défiance systématique de l'autorité de l'État et conséquemment de notre modèle de démocratie apaisée".