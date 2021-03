Rencontre avec le ministre de l’Economie numérique : Free plaide pour une mutualisation des infrastructures

Le ministre de l’Economie numérique a entamé lundi une visite de prise de contact avec les structures sous tutelle de son département. Yankhoba Diattara, pour la première étape de cette tournée a rencontré l’opérateur de téléphonie mobile Free. Cette venue du ministre chez Free coïncide avec le passage en revue, par l'opérateur de téléphonie, de toutes ses réalisations après 18 mois d’activité sous la marque Free.

« C’est un honneur pour nous parce que c’est pratiquement la première fois qu’un ministre de la république vient nous rendre visite dans nos locaux pour discuter et échanger avec nous. On tient à le remercier d’être venu nous voir mais on tient à remercier toute son équipe avec qui on travaille tous les jours sur des dossiers structurants, tout ça afin de faire avancer le Sénégal et le faire rayonner au niveau international», déclare Mamadou Mbengue, Directeur général de Free.







Avec à son actif la place de leader sur les tarifs d’appels et sur les tarifs internet au Sénégal, l’opérateur a fait part au ministre de toutes les réalisations faites en l’espace de 18 mois notamment sur le réseau avec lequel il assure une couverture à 90%, puis sur la 4G avec une couverture de plus de 60% de la population ainsi que 2300 kilomètres de fibre optique supplémentaire et la modernisation de toute sa technologie etc…





Le ministre de l’Economie numérique a, pour sa part, demandé à l’opérateur de poursuivre ses efforts dans le sens de l’inclusion financière au plus grand nombre avec le produit Free money. Yankhoba Diatara a aussi visité le guichet de paiement automatique Free Money, un outil numérique de dernière génération.





Durant ce meeting avec la tutelle, l’opérateur de téléphonie mobile n’a pas manqué de soulever quelques doléances par rapport au secteur de la téléphonie mobile.





« On est dans un secteur où il y a un opérateur assez dominant. Donc, les appels qu’on a lancés au ministre c’est qu’on puisse arriver à un marché beaucoup plus équilibré, le ministre y veille avec son équipe », révèle le Directeur général de Free.