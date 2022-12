Renforcement des capacités : le groupe SUP de CO prend quartier à Diamniadio

Les sphères ministérielles de Diamniadio abritent désormais un institut de formation.









En effet, dans l'optique de contribuer à la modernisation des administrations publiques africaines, à travers la formation des agents et hauts fonctionnaires des secteurs public et parapublic, le groupe Sup de CO a mis en place l'Institut de management de l'administration publique (IMAP).





Ainsi, pour booster les carrières et relever les défis d'une administration en mutation permanente, des programmes de l'IMAP, institut qui a été créé en 2016, sont délocalisés dans les sphères ministérielles de Diamniadio afin d'accompagner ces organisations publiques en mettant à leur disposition des formations diplômantes et certifiantes de type licence et Master, en toute proximité.





Les passations de marchés, les finances publiques, la fiscalité , la gestion des politiques publiques, entre autres filières, seront dispensées en présentiel comme distanciel. Ces formations sont également ouvertes à tout le monde et répondent aux standards internationaux.