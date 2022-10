Rentrée universitaire : Les étudiants de l'UGB égrènent un chapelet de doléances

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a ouvert ses portes pour la rentrée académique 2022-2023. Les étudiants venus de quatre coins du pays commencent à rallier le temple du savoir. Toutefois, les Sanarois par le bias de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) se sont exprimés sur la situation de la rentrée non sans faire l’état de lieu de l’Université. Occasion saisie pour rappeler aux autorités de l’UGB les doléances de l’année qui, selon eux restent encore insatisfaites.





« En effet, au regard des difficultés qui sévissent à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis lance un appel aux autorités internes et externes pour la diligence des questions d’une importance capitale pour l’amélioration des conditions pédagogiques et sociales des étudiants », a déclaré Guedj Gueye, président de séance. Ces doléances dont parlent les étudiants sont la documentation (mise à jour des manuels de la bibliothèque universitaire et des centres de documentation, mise en ligne du catalogue numérique de la bibliothèque universitaire), la climatisation des salles de lecture de la bibliothèque universitaire, la construction de nouveaux bâtiments pédagogiques (Amphithéâtres, salles de classe…), la mutualisation et la digitalisation des salles de cours, la construction de nouveaux villages universitaires et l’installation de lampadaires de la troisième porte jusqu’à la maison de l’université pour lutter contre l’insécurité.

« Par ailleurs, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis tient à rappeler qu’il existe un protocole d’accord qu’elle avait signé avec les autorités compétentes. Celui-ci concerne globalement la diligence effective de la question de l’eau qui reste un sujet d’actualité ; les travaux de l’assainissement qui au moment de la rédaction de ce communiqué, sont arrêtés ; les travaux de la réhabilitation de la voirie interne qui peinent à être achevés et l’extension du wifi qui demeure une vieille doléance »