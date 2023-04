Renvoi du procès Sonko-Niang : la réaction de Me El Hadj Diouf

Le procès en appel opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko a été renvoyé, ce lundi.



Me El Hadj Diouf, avocat de la partie civile Mame Mbaye Niang, a exprimé sa satisfaction après ce renvoi : “L’enrôlement ne signifie pas le jugement. Les gens sont très vite allés en besogne pour dire qu’on n’a pas attendu l’expiration des délais d’appel. Vous aurez constaté que les droits de tout le monde sont respectés. Ce renvoi consacre le respect de tous les droits de toutes les parties ».



Ousmane Sonko devait être jugé ce lundi en appel après avoir été condamné le 30 mars à deux mois de prison avec sursis et à payer 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts.