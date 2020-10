Réouverture des églises : L’Archevêque de Dakar a fixé une date

La décision était tant attendue par les fidèles catholiques. «Sommes favorables, à partir du 1er novembre 2020, à la reprise progressive du culte dans nos diocèses, suivant l’appréciation des pasteurs du lieu et des conditions de faisabilité. Nous rendons grâce à Dieu pour une telle mesure, dans l’espoir d’une reprise normale du culte», a annoncé à l’instant l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, sur la chaine Youtube d’Officom.





En fait, au cours de cette déclaration de la Province ecclésiastique de Dakar, il a annoncé que depuis le mois de mars 2020, avec l’apparition de la pandémie du coronavirus dans notre pays, l’Eglise sénégalaise a pris un certain nombre de mesures pour participer à la lutte contre l’expansion de la maladie.





Et, «en date du 17 mars dernier, nous, vos pères évêques du Sénégal, avons procédé à la suspension des offices religieux avec présence de l’assemblée, pour répondre aux normes et exigences de la lutte contre cette pandémie de la Covid-19».





«Durant tout ce temps d’épreuves, non seulement vous avez développé et apprécié la valeur de la prière personnelle et en famille, mais vos pasteurs, prêtres et évêques n’ont cessé de célébrer l’Eucharistie et les Saints-Mystères en communion avec vous et pour vous», a soutenu l’archevêque de Dakar.





Tout en rassurant : «A présent, considérant avec intérêt la tendance à la baisse de la courbe des contaminations dans notre pays depuis plus d’un mois, les avis de médecins de la communauté et d’autres personnes ressources, l’engagement responsable et déterminé des communautés diocésaines et paroissiales à mettre en place un dispositif de sécurité sanitaire approprié et répondant aux normes édictées par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, et depuis la faim de l’Eucharistie qu’éprouvent les fidèles, membres de nos communautés, fidèles privés de messe depuis des mois, nous, vos pères évêques du Sénégal, dans une attitude de prière confiante au Dieu de toute miséricorde et de toute protection, sommes assurés de l’intercession puissante de la Bienheureuse Vierge Marie.»