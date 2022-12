Réplique : Doudou Ka cogne Guy Marius et fait un clin d'oeil à Sonko

"Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, en tant que directeur général de l'AIBD, j'ai accompagné le Casa Sports à hauteur de 75 millions. Je suis fier d'appartenir à cette zone sud du pays. C'est en effet dans le cadre d'un projet qui accompagne les champions que je l'ai fait et je demande au directeur actuel de continuer la dynamique".





C'est la réponse de Doudou Ka au député Guy Marius Sagna qui lui reproche d'avoir utilisé l'argent de la direction de l'AIBD pour entretenir une clientèle politique.





Le ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires a signifié tout de même qu'il ne répondrait pas à certaines attaques politiques au sein de l'hémicycle. "Ils me connaissent à Ziguinchor ; ils me trouveront sur le terrain", dit-il.