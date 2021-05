(REPORTAGE) Mermoz : Quand une "guerre" foncière éclate au cœur de Dakar

Encore un litige foncier au cœur de Dakar. C’est un site qui couvre une superficie de plus de 8000 mètres carrés. Ce sont des maisons qui construites depuis l’époque coloniale. Ce site ou du moins une partie immatriculée TF 1396/GR (ex 4340/DG) et qui abritait l’ancien centre météorologique à Mermoz est aujourd’hui source de conflit entre les familles résidentes, le patrimoine bâti et les impôts et domaines. Ce TF qui ne cesse de faire parler de lui est aujourd’hui au cœur d’un feuilleton judiciaire depuis quelques semaines.

Ils étaient dix employés de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar à bénéficier de maisons de fonction sis à Mermoz. Ces logements leur ont été octroyés vers les années 1985. Entre-temps, sept (07) des familles ont été régularisées et sont devenues propriétaires de ces villas. Les trois restantes sont aujourd’hui sur le point d’être expulsées. « Pendant qu’on attend que la direction des impôts et domaines nous régularise pour que l’on soit au même pied d’égalité que les autres familles, le patrimoine bâti, à notre grande surprise, nous envoie un huissier qui nous demande de quitter les lieux », explique Alioune Ndiaye. Selon lui, ladite agence utilise les bâtiments pour faire pression afin de les expulser. Mais en réalité, dit-il, c’est le terrain qui les intéresse », explique Alioune Ndiaye.