Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) : Auchan auprès des veuves et orphelins durant le ramadan

L’enseigne Auchan a effectué une distribution de denrées alimentaires à l’endroit de l’association des veuves du Sénégal.Pour marquer sa solidarité avec ces femmes qui ont perdu leurs maris et les orphelins dans ce mois béni de Ramadan, Auchan Sénégal en compagnie de l’association les « Racines de l’espoir» a fait le déplacement à Malika pour leur remettre un important lot de vivres.A travers ce geste, Auchan Sénégal entend multiplier ce genre d’initiatives durant tout le mois béni de Ramadan et au-delà pour être plus proche des populations.