Responsabilité Sociétale d'entreprise : Free lance « Jang ak Free » à Saint-Louis

L'opérateur de téléphonie Free donne un nouveau souffle à l'éducation dans le nord du Sénégal. A Saint-Louis, plus précisément dans la communauté rurale de Diébène Gandiol, l'opérateur de téléphonie mobile a déployé son programme « Jang Ak Free », un concept qui vise à améliorer durablement l'accès à l'éducation et offrir des conditions de scolarité acceptables aux élèves du Sénégal.FREE va construire 3 nouvelles salles de classe à l'école de Ndiébène Gandiol.La pose de la première a eu lieu ce vendredi, en présence d'autorités éducatives et de personnalités politiques de cette municipalité du département de Saint-Louis.Une collaboration a été également mise sur pied avec l'ONG Le Partenariat et la Fondation AXIAN.En plus de l'école de Ndiebene Gandiol, 3 nouvelles salles de classe en Brique de Terre Comprimée (BTC) vont être construites à Thiadème (Ross-Béthio) et à Bilé (Mbolo Birane).Ce partenariat prévoit l'adduction d'eau potable, la construction de blocs sanitaires etc….Et un volet accompagnement au profit de l'équipe pédagogique de l'établissement et du comité de gestion.