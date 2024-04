Restauration, transport, livraison : Aliou Cissé partage son expérience avec l'application Yassir

"Avec Yassir tout est possible". Ce sont les mots du coach, Aliou Cissé, qui au cours d'une journée Master class organisée par l'Academy Paris Saint-Germain Sénégal et son partenaire Premium Yassir a partagé toutes les opportunités qu'offrent cette application.









Avec plus de 8 millions d'utilisateurs à travers 8 pays et 45 villes, dont Dakar et plus de 100.000 partenaires, la start-up Yassir imprime son empreinte dans le monde du transport, de la livraison et de la restauration.





Pour le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Yassir l'application est conçue pour simplifier la vie à ses usagers.





"Si vous avez des soirées, des "guentés", Yassir est là et c'est très facile. C'est un logiciel facile à utiliser. Comme Yassir est derrière le PSG, on ne peut que réussir de belles choses. J'essaie de vous partager le bonheur que j'ai eu en connaissant Yassir à travers le transport et la restauration. Comme nous sommes sur le terrain on n'a pas beaucoup de temps pour manger, ni le temps de prendre des pauses de deux heures, il suffit d'appeler Yassir et il vous amène votre plateau sur votre bureau et vous continuez à travailler. Et vos journées sont pleines", partage le coach Aliou Cissé avec un sourire.





Yassir, une Marketplace en ligne qui offre des services à la demande tels que le transport. D’ailleurs, le coach a été transporté par une voiture qu'il a commandée sur Yassir.





La vision de Yassir est de faciliter la vie de ses usagers au quotidien en leur proposant un grand nombre de services de proximité.