Restructuration globale du réseau de transport en commun de Dakar : La première phase du projet lancée officiellement

Le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD) est déterminé à relever le défi d’une mobilité urbaine moderne et durable à Dakar. Ce, par la promotion des transports collectifs, la priorisation des modes de transport durables et l’assurance d’une gestion intelligente du trafic. En effet, deux semaines après la mise en service progressive des bus 100% électriques du BRT de Dakar avec ses stations alimentées à l’énergie solaire, le gouvernement du Sénégal, à travers le CETUD, et la Team Europe ont procédé ce jeudi 30 mai 2024, au lancement officiel de la première phase du projet de Restructuration globale du réseau de transport en commun (RTC) de Dakar. La rencontre a été présidée par le Secrétaire général du Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Serigne Ahmadou Bamba Sy, en présence du Directeur général du CETUD, Dr. Thierno Birahim Aw ; de la Cheffe de coopération de l’Union européenne au Sénégal, Mme Dorota Panczyk-Piqueray ; du Chef de représentation régionale de la BEI, M. Adam Bruun ; de la Directrice pays de KFW, Mme Lisa Steinacher ; du Directeur général de l’AFD Sénégal, M. Miboub Mezouaghi ; du Directeur général de l’AGEROUTE, M. Mamadou Ndao ; entre autres.









« Un réseau de bus complémentaire aux projets BRT et TER pour un système de transport public urbain renforcé et performant »





Il s’agit ici, de la mise en place d'un réseau de bus complémentaire aux projets BRT et TER pour un système de transport public urbain renforcé et performant. La 1ère phase du projet RTC consiste en l’acquisition de 380 autobus neufs à motorisation gaz qui vont renforcer et moderniser le parc de matériel roulant sur 14 lignes du réseau prioritaire dans toute la région de Dakar, avec un linéaire total de 222 km ; la construction de 2 ateliers dépôts à Ouakam et Keur Massar pour la maintenance et le remisage des bus; l’aménagement urbain portant sur 30 km de voiries, 8 carrefours équipés de feux et des arrêts de bus et terminus. Et le réseau prioritaire assurera plus de 80% des rabattements de TER et du BRT.





Le projet vise à assurer le rabattement sur le BRT et le TER et mettre en place un système de transport intermodal ; améliorer la desserte des zones périphériques de l’agglomération; créer un réseau de bus prioritaires et améliorer la qualité des services de transport en commun; réaliser l'intégration tarifaire et l'interopérabilité entre les systèmes BRT, bus et TER; mettre à niveau les infrastructures et les équipements de transport ; et enfin, mettre en exploitation un matériel roulant et des systèmes d’exploitation modernes.





La nécessité de « réorganiser et de renforcer le réseau de transport en commun pour un système de rabattement efficace »





Selon le Directeur général du CETUD, pour garantir la viabilité des investissements sur les transports de masse (TER et BRT) et améliorer les services de transport public, il est « essentiel de réorganiser et de renforcer » le réseau de transport en commun pour mettre en place un système de rabattement efficace. Et c’est dans ce cadre précis que le CETUD, autorité organisatrice des transports publics urbains à Dakar, a initié ce grand projet dont la mise en service de la première phase est prévue durant le quatrième trimestre de l’année 2026. « La région de Dakar perd annuellement 900 milliards de francs Cfa du fait des externalités négatives liées au transport routier. Et c’est à la hauteur de ces pertes économiques qu’il faut évaluer d’urgence, d’agir, d’apporter des solutions durables à la mobilité », a révélé le Dr. Thierno Birahim Aw.





A l’en croire, ces nouveaux projets permettront de renforcer l’offre de transport urbain, face à la demande croissante de déplacements dans l’agglomération tout en promouvant un développement économique inclusif et une baisse de la pollution environnementale.





Le patron du CETUD soutient par, ailleurs, que ce projet de Restructuration du réseau de transport en commun de Dakar contribuera à la création d’emplois et permettra d’accompagner les opérateurs de transport (AFTU et Dakar Dem Dikk) dans le renforcement de leurs capacités pour un service de transport de qualité.





Un investissement de plus de 260 milliards





Le coût total du projet global à moyen-long terme (2023-2030) est estimé à 650 milliards FCFA hors taxes dont 267 milliards pour sa première phase (2023-2026). Cette dernière sera financée par l’Etat du Sénégal (57 milliards) et ses partenaires financiers, notamment la Banque européenne d’investissement (109,5 milliards), l’Agence Française de Développement (67,9 milliards), la Coopération allemande à travers la Banque de développement «KFW» (19,7 milliards) et l’Union européenne (12,9 milliards).





L’Etat affiche sa ferme volonté de matérialiser le projet au profit des populations





Venu représenter le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Serigne Ahmadou Bamba Sy a marqué la ferme volonté de l’Etat du Sénégal de matérialiser le projet pour moderniser l’offre de transport publique à Dakar, mais aussi dans les autres grandes villes du pays, afin d’améliorer les conditions de déplacement des usagers et accroître la contribution des transports au développement économique du pays.





Le secrétaire général dudit ministère a, par ailleurs, félicité le CETUD et l’AGEROUTE avant d’exhorter les différentes parties prenantes, à savoir : les services de l’Etat, les partenaires au développement, les opérateurs de transport et les usagers, à « une meilleure implication pour la réussite du projet au bénéfice de tous.





« La Team Europe engagée aux côtés de l’Etat pour faire la différence dans le quotidien des populations dakaroises »





L’ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal, parlant au nom de la Team Europe, a réitéré l’engagement de son organisation d’accompagner le Sénégal dans ce projet ambitieux. « Développer et moderniser les systèmes de transport efficace, inclusifs, moins polluant et avec moins d’impact sur le climat, sont des ambitions en ligne avec l’initiative de l’UE Global Gateway et que la Team Europe s’est engagée à réaliser aux côtés de l’Etat sénégalais pour faire la différence dans le quotidien des populations dakaroises, spécialement pour les jeunes », a indiqué Jean-Marc Pisani.





Un projet avec quatre composantes





Le Projet de Restructuration globale du réseau de transport en commun (RTC) de Dakar comprend quatre composantes, à savoir : la restructuration et l’intégration des réseaux ; les aménagements urbains, les équipements (arrêts, abribus, terminus, signalisation), les ateliers-dépôts ; le matériel roulant (bus) et les systèmes (SAEIV et billettique); et le renforcement des capacités (CETUD, opérateurs locaux et autres parties prenantes).