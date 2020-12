Retard de développement de Mbacké : Major Kandji indexe les leaders locaux

Les leaders politiques natifs de Mbacké n'ont pas rendu à César ce qui appartient à César. Leurs motivations sont ailleurs. C'est du moins l'avis de Alioune Badara dit Major Kandi. Le célèbre chroniqueur juridique n'a pas porté de gants ce samedi pour dénoncer la fuite de responsabilité des politiciens de la commune susnommée.Selon lui, si Mbacké a connu aujourd'hui un retard dans le développement, c'est à cause d'eux-mêmes. Major Kandji, président de l'IDDH (Initiative pour la Défense des Droits de l'Homme) invite les fils de Mbacké à retourner au bercail pour aider les populations.< >, dénonce-t-il d'emblée.Major Kandji s'exprimait ce dimanche à Mbacké où il remettait des carnets de la couverture maladie universelle à des élèves. Le président de l'IDDH a décidé d'enrôler 1500 personnes et a ciblé les élèves du public, les talibés ainsi que les personnes défavorisées. Le donateur a procédé à la remise 500 carnets CMU-élève.Revoir les réactions de Major Kandji et de Ousmane Cissé, inspecteur chef district de la commune, représentant de l'inspecteur de l'Éducation et de la formation, Ndiaga Ba