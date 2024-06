Retards de vols d’Air Sénégal pour le Hajj : Les précisions du ministre Malick Ndiaye

Le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a tenu hier soir une réunion d'urgence pour statuer sur les couacs qui sont survenus dans le cadre du Hajj.





D'emblée, le Ministre a tenu à assurer que depuis sa nomination il a "choisi d'être sur le terrain, de communiquer avec les populations de façon globale. Et surtout de toujours s'enquérir de la situation dans tous les secteurs qui nous concernent". "Nous avons eu des séances de préparation du Hajj de 2024, même si c'est un dossier dont on a hérité et que pratiquement les grandes décisions ont été déjà prises. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons pris en main le dossier car l'état c'est la continuité", a-t-il poursuivi.





Il soutient qu'au niveau de son département, tout le nécessaire a été fait avec la tenue d'une réunion interministérielle.





"Toutes les mesures nécessaires pour un pèlerinage sans faille, sans couacs ont été prises et confirmées par tous les acteurs. Faudra maintenant reconnaître qu'il y a eu défaillance d'une partie à savoir Air Sénégal. Nous avons en moyenne quatre (4) vols par jour et tous les jours, nous sommes là pour nous assurer que les vols se passent bien", a indiqué El Malick Ndiaye.





Par ailleurs, il précise que sur les 11 vols programmés, 9 sont déjà partis à temps avec plus de 3500 pèlerins. Et que seuls deux ont eu du retard. Un retard qu'il déplore.





"Ce sont vols qui sont opérés par Air Sénégal, a-t-il souligné. Le problème c'est qu'ils ont loué un aéronef qui a tardé à rejoindre Dakar. Mais nous avons pris les devants pour trouver des solutions alternatives. Pour le premier vol, qui a accusé du retard, nous avons logé les passagers dans des hôtels de la place. Ensuite, nous avons trouvé une alternative pour qu'ils puissent partir comme convenu ce matin. En début d'après midi (Samedi), ils étaient tous partis et on a même pris 20 passagers de plus".