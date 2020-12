Révélations des proches d'Idrissa Diallo : « Il n’est pas mort de la Covid-19 »

Témoignages sur le décès du maire de Dalifort , Idrissa Diallo

Même si peu de personnes ont fait le déplacement à la mairie de Dalifort, c’était le rush au domicile d'Idrissa Diallo. Des amis, proches et collaborateurs se sont rendus chez le défunt maire de Dalifort. Sur place, la tristesse et la désolation sont les sentiments les mieux partagés chez ses amis et proches qui retiennent de lui un engagement infini pour le bien de sa localité.