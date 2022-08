Révélations sur la maladie d’Iran Ndao : Le prêcheur complètement rétabli grâce à...

Disparu des écrans depuis quelque temps, Ibrahima Badiane, plus connu sous le nom d’Iran Ndao, revient avec quelques kilos en moins, mais plus frais et en forme.





En effet, l'homme religieux, qui était atteint d'une maladie coûteuse a afin recouvré la santé.





Cette rémission complète, l'homme le doit au Seigneur Tout-Puissant, mais également au couple présidentiel "Macky- Marième" qui a totalement pris en charge l'évacuation en France et tous les frais hospitaliers du prêcheur.





L'on se rappelle, l'annonce de l'état de santé du prêcheur pédagogue, au mois de juin, avait affecté beaucoup de Sénégalais qui ont sûrement hâte de le revoir sur le petit écran.