Revue annuelle 2020 : Le ministère de l’Environnement affiche une « très belle performance » (ministre)

Le ministère de l’Environnement et du Développement durable a tenu la revue annuelle de son programme de performance 2020. Il s’agit ici, de faire le point sur les réalisations de l’année écoulée ainsi que la Lettre de politique sectorielle 2016-2020 et décliner les perspectives pour la Lettre de politique sectorielle pour les 5 ans à venir (2021-2025). En effet, au cours de cette rencontre de deux jours (les 27 et 28 avril), ledit ministère, en rapport avec les différents acteurs (Institutions de la République, ministères sectoriels, société civile, partenaires techniques et financiers, etc.), procédera à l’examen et à la validation de documents stratégiques tels que : le rapport annuel 2020, les axes d’orientation de la Lettre de politique du secteur de l’environnement et du développement durable et le cadre de performance 2021-2025.Venu présider la cérémonie d’ouverture des travaux, ce mardi 27 avril 2021, à Dakar, en présence du Directeur général de la Planification du ministère de l’Economie, du Plan et de la coopération, du chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de l’environnement, du directeur de la planification et de la veille environnementale, Colonel Boukar Ndiaye, entre autres, le ministre de l’Environnement et du Développement durable a révélé que, concernant la revue de l’évaluation pour l’année 2020, son département ministériel a enregistré un résultat, en termes d’exécution technique, de 64%. Un résultat qui a noté un « léger fléchissement » par rapport à 2019 qui, selon lui, est dû à la pandémie de Covid-19. Mais, prenant en compte le taux de mise en œuvre des ressources nécessaires à la réalisation de ces actions qui est estimé à 66%, Abdou Karim Sall estime que son ministère a fait une « très belle performance ».