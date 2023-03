Revue annuelle conjointe du cadre de partenariat : Le Sénégal et la France évaluent leur coopération bilatérale

Le Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) du Sénégal a organisé conjointement avec l’Agence Française de Développement (AFD) une revue de portefeuille des projets et programmes soutenus financièrement par l’AFD au Sénégal. Cette importante rencontre, qui s’est tenue ce jeudi 23 mars, à Dakar, constitue un moment privilégié d’évaluation et d’échanges sur le partenariat entre le Sénégal et la France. Elle permettra non seulement de visualiser les futurs axes de collaboration entre les deux pays, mais également d’exposer les difficultés rencontrées et les solutions envisagées. En effet, cette revue du cadre de partenariat technique et financier avec l’AFD a été l’occasion de revenir sur les succès, ainsi que sur les axes d’amélioration à mettre en place entre les différentes institutions sur les sujets techniques, de gouvernance et fiduciaires, afin d’améliorer l’impact des projets mis en œuvre en faveur des populations.









Un partenariat riche et un dialogue de qualité





Partenaire historique du Sénégal, la France, à travers l’AFD, contribue activement au modèle de développement inclusif et durable mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal suivant quatre axes, en cohérence avec le Plan Sénégal Emergent (PSE) 2019-2023, à savoir : améliorer la formation et l’employabilité des jeunes ; soutenir les réformes de développement humain et de cohésion sociale ; accompagner le développement durable des territoires ; et enfin lutter contre le changement climatique.





Cette collaboration s’illustre par le financement de plus d’une centaine de projets depuis 2012, parmi lesquels des projets structurants dans des secteurs tels que l’agriculture, à l’image du projet de développement de l’agriculture dans les territoires du Tiers Sud qui a permis la réhabilitation et l’aménagement de 2 800 hectares et qui a bénéficié, directement et indirectement, à près de 300 000 personnes. La structuration du secteur privé et le soutien des dynamiques entrepreneuriales sont également au cœur de ce partenariat, avec le financement de programmes phares comme le « Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes » (PAVIE) mis en œuvre avec la DER/FJ ou le projet« Développer l’emploi au Sénégal » avec le Bureau de mise à niveau (BMN) et l’ADEPME, qui ont permis d’accompagner 2 150 bénéficiaires sur tout le territoire sénégalais et ainsi créer plus de 17 000 emplois.





Le Sénégal souhaite poursuivre son partenariat avec l’AFD





Pour les années à venir, le gouvernement sénégalais souhaite poursuivre son partenariat avec l’AFD en priorisant le financement de la réponse aux principaux défis sociaux, alimentaires, sanitaires, énergétiques et climatiques. Ce, en veillant à favoriser un développement équilibré des territoires.





« La France se positionne comme le premier bailleur bilatéral du Sénégal »





Venue présider l’ouverture des travaux de cette revue du portefeuille dans les différentes secteurs d’intervention de l’AFD au nom de Madame Oulimata Sarr, ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Madame Khardiata Ndiaye, Directrice de cabinet dudit ministère, après avoir rappelé que la dernière revue conjointe remonte à 2017, a fait savoir que cette présente session leur donnera l’occasion de faire « un point exhaustif » de l’état d’exécution des opérations de l’AFD dans leurs différents secteurs d’activités, notamment d’identifier les défis et les principales contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes, et de formuler des recommandations pertinentes devant permettre d’en améliorer l’efficacité.





Avec une contribution globale de 1,5 milliard d’euros (environ 975 milliards de francs Cfa) sur la période 2019-2023, Madame Khardiata Ndiaye déclare que la France se positionne comme « le premier bailleur bilatéral » du Sénégal. A l’en croire, « l’accompagnement de la France touche tous les domaines nécessaires à la croissance économique significative, à savoir : la Santé, l’éducation, la formation professionnelles, les infrastructures de base, l’eau, l’électricité, l’accès au numérique, entre autres ».





« Ce rendez-vous important de la coopération entre la France et le Sénégal est le seul en son genre en Afrique subsaharienne »