Revue annuelle conjointe : Le Sénégal va vers une croissance de plus de 10% en 2023 (Rapport)

C’est officiel ! Le rapport de synthèse de la Revue annuelle conjointe de l’année 2022 (RAC-2022) est validé. Il s’agit ici, des résultats de la mise en œuvre de la politique économique et sociale du Sénégal déclinée dans le Plan Sénégal émergent (PSE) pour l’année 2021, dont la rencontre officielle de validation technique s’est tenue, ce lundi 28 novembre, à Dakar. Elle a été présidée par Madame Oulimata Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, en présence de l’ambassadeur de la République d’Allemagne, Sonkë Siemon, par ailleurs, vice-président du COMEX G50 des partenaires techniques et financiers, du président de CASC/OSC, Ibrahima Fall, du président de la CNES, Alla S. Guèye, du représentant de l’UAEL, Abdou K. Ndiaye, de l’adjoint au gouverneur de Dakar chargé de développement, Assane Guèye, entre autres.









La Revue annuelle conjointe (RAC) constitue un cadre de dialogue et d’échange, entre le gouvernement et les différentes parties prenantes, sur les résultats de la mise en œuvre de la politique économique et sociale déclinée dans le PSE. A cet égard, elle repose sur l’analyse des performances à partir des effets attendus corrélés aux indicateurs de suivi par rapport à leur trajectoire vers l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) et de l’agenda 2063 de l’Union africaine.





L’édition de cette année 2022, qui retrace les réalisations enregistrées dans la mise en œuvre du PSE durant l’année écoulée, coïncide avec la première année de mise en œuvre du PAP 2A et fait le bilan à mi-parcours de la seconde phase du PSE. Elle s’inscrit aussi dans le contexte de la deuxième participation du Sénégal aux examens nationaux volontaires, pour présenter les résultats de la mise en œuvre des ODD lors du forum politique de haut niveau sur le développement durable.





La RAC est donc un moment de dialogue qui répond à trois impératifs, à savoir : la reddition des comptes, la redevabilité mutuelle et la gestion accès sur les résultats du développement. En effet, avec comme toile de fond le Plan national de développement, aujourd’hui incarné par le PSE et son Programme d’actions prioritaires (PAP), elle constitue un cadre de concertation et d’échanges privilégié entre Gouvernement du Sénégal et les partenaires au développement.





La période sous revue marquée par une reprise de la dynamique de croissance, avec un taux de croissance du PIB réel estimé à 6,1% en 2021 contre 1,3% en 2020





Ainsi, selon les résultats obtenus, sur le plan macroéconomique, la période sous revue a été marquée par une reprise de la dynamique de croissance, avec un taux de croissance du PIB réel estimé à 6,1% en 2021 contre 1,3% en 2020. Et ce dynamisme est attribuable à la bonne tenue des secteurs secondaires (+10,9%) et tertiaire (+5,7%) qui ont compensé les faibles résultats du primaire (-1,0%). Ainsi, le PIB par habitant est évalué à 823 842 de franc Cfa en 2021 contre 800 441 francs Cfa en 2020, soit une augmentation annuelle de 2,9%.





Le rapport révèle, par ailleurs, que le niveau général des prix, mesuré par l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), est ressorti en hausse de 2,2% en 2021 contre 2,5% en 2020.





Le déficit budgétaire, quant à lui, est ressorti à 6,3% du PIB à la fin de 2021 contre 6,4% un an auparavant, sous l’effet d’un impact moindre de la Covid-19 sur la période sous revue. L’encours de la dette publique totale se situe à 10 200 milliards de francs Cfa en 2021 contre 8 904,7 milliards en 2020, soit une hausse de 14,5% en rythme annuel. Le ratio de la dette publique rapportée au PIB a progressé de 3,4 points de pourcentage (pdp) sur une base annuelle à 66,6% en 2021, bien qu’il se situe encore en-dessous du seuil communautaire de 70%.





Par rapport aux exportations de biens et services, le ratio du service de la dette publique extérieure s’est affiché en repli de 3,2 points de pourcentage (pdp) sur un an, à 19,8% en 2021 contre 23% en 2020. Concernant le déficit du compte courant, le document signale qu’il est évalué à 13,3% du PIB en 2021 contre 10,9% en 2020.





Une croissance de 10.1% attendue pour l’année prochaine





Pour sa part, la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a renseigné que le Sénégal va, en 2023, vers une croissance de 10.1% ; et le gouvernement s’est engagé à « aligner les besoins de l’économie nationale à la formation des femmes et jeunes, un programme d’élargissement de l’accès et de l’amélioration de la qualité de la formation technique et professionnelle. Selon Mme Oulimata Sarr, « les perspectives économiques semblent consolidantes pour l’année 2023, malgré la persistance mondiale de la flambée des prix ».





Elle ajoute, par ailleurs, que le gouvernement veillera à la finalisation et à l’adoption de la loi sur la protection sociale et la poursuite de la mise à jour et de l’extension du registre national unique pour une meilleure prise en charge des groupes vulnérables, particulièrement les personnes en situation de handicap. Un point qui a été souligné par plusieurs acteurs lors de la rencontre.





Par rapport à la territorialisation du PSE et le renforcement de la décentralisation, Mme le ministre a fait savoir que le gouvernement va mettre l’accent sur la dimension économique des terroirs et la meilleure prise en charge par les collectivités territoriales de la fonction du développement économique à travers la mise en œuvre de la fonction publique locale. En ce sens, elle a tenu à rassurer les représentants des élus locaux qui ont pris la parole de sa disponibilité permanente pour faciliter leurs missions.





Aussi, le gouvernement veillera à la mise en œuvre effective et efficiente de la loi PPP (Partenariat public et privé) et surtout de la nouvelle stratégie nationale du développement du secteur privé qui, selon elle, fera l’objet d’une validation lors d’un conseil présidentiel.