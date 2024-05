Revue annuelle des réformes et projets communautaires de l’UEMOA au Sénégal : Le pays enregistre une progression de 3 points de pourcentage en 2023

La 9ème édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au Sénégal s’est tenue du 30 octobre au 2 novembre 2023, à Dakar. Ainsi, la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, après avoir passé en revue avec le gouvernement du Sénégal les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre effective des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au titre de l’année 2023, a procédé à un échange avec la délégation ministérielle du Sénégal sur les conclusions consignés dans un mémorandum. Cette importante rencontre, qui s’est tenue ce vendredi 10 mai 2024, à Dakar, a été présidée par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, en présence du président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, et sa délégation.









La revue technique a permis d’examiner 131 réformes et 7 projets





Il s’agit ici, de la phase politique de ladite revue annuelle qui se tient quelques mois après les travaux de la phase technique. Lesquels s’étaient déroulés à travers des échanges bilatéraux entre experts sectoriels et en plénière avec un examen de la mise en œuvre des réformes portant sur la gouvernance économique et convergence, le marché commun et celles d’ordre structurelles ; et des programmes et projets relatifs à l’agriculture, l’élevage, les ressources en eau et environnement, l’énergie, l’aménagement du territoire communautaire et des transports.





Au cours de cette revue technique au titre de l’année 2023, 131 réformes et 7 projets ont été examinés. Il est ressorti de cet exercice que le Sénégal a réalisé provisoirement un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77,5% en 2023 contre 74,5% en 2022, soit une progression de 3 points de pourcentage. Cette amélioration, selon le ministre des Finances et du Budget, s’explique par les performances enregistrées dans la conduite des réformes au titre de la gouvernance économique et convergence (+2,5 points), du marché commun (+5,7 points) et, dans une moindre mesure, des réformes sectorielles (+1,1 point).





A en croire Cheikh Diba, ces résultats sont obtenus grâce à la contribution des différents acteurs de l’administration sénégalaise avec l’appui constant des plus hautes autorités, favorisés également par la tenue régulière des revues annuelles, sous la conduite de la Commission de l’UEMOA.





De l’avis de l’autorité étatique, la tenue de cette phase politique permet de procéder à la validation finale des résultats de la revue technique mais également de renforcer l’engagement des administrations et des plus hautes autorités sénégalaises dans l’application des réformes de l’union.





Les résultats de la phase politique de la revue seront présentés au Premier ministre





Afin de relever les défis, l’engagement de toutes les parties prenantes des administrations publiques revêt une importance capitale, sous l’impulsion de la Commission de l’UEMOA. En ce qui concerne le Sénégal, le ministre des Finances et du Budget renseigne que « les orientations des plus hautes autorités en matière de consolidation de l’intégration sont très claires et constituent une priorité majeure ». A ce titre, il signale que le gouvernement s’engage à prendre « les dispositions idoines pour conforter davantage et régulièrement » l’application des réformes et l’exécution des politiques, programmes et projets communautaires. Et pour matérialiser cet engagement, les résultats de cette phase politique seront présentés au Premier ministre lors d’une audience avec le Président de la Commission de l’UEMOA, qui sera accompagné par le ministre des Finances et du Budget.





« Les équipes des experts du Sénégal et de la Commission de l’UEMOA ont travaillé avec professionnalisme et objectivité »





La revue, qui est à sa 9ème édition, constitue un exercice essentiel pour l’approfondissement du processus d’intégration économique dans l’espace communautaire. Selon le président de la Commission de l’UEMOA, elle permet aux instances exécutives de l’union d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs poursuivis par le Traité de l’UEMOA.





Abdoulaye Diop soutient qu’au cours de la phase technique de ladite revue dont la synthèse des travaux a été présentée par Mahamadou Gado, commissaire de l’UEMOA en charge du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure, les équipes des experts du Sénégal et de la Commission de l’UEMOA ont travaillé avec « professionnalisme et objectivité » pour évaluer le niveau d’internalisation et d’application des textes communautaires. Et les travaux ont permis d’aboutir à des résultats de « très bonne qualité », en témoigne la pertinence des recommandations formulées dans le mémorandum adopté par consensus par les deux parties.





Pour rappel, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a institué la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’UEMOA par l’Acte additionnel n°05/2013/CCEG/UEMOA du 24 octobre 2013. Ce cadre vise un objectif global de favoriser l’accélération de l’application des réformes et l’exécution des politiques, programmes et projets communautaires. C’est à ce titre que le pays se soumet à cet exercice de revue depuis 2014. Ainsi, sur la période 2014-2022, il est heureux de noter que 8 revues ont été effectuées pour le Sénégal avec des résultats concluants.