RSE à Keur Massar : Auchan offre des kits à des familles démunies et fait un don de denrées alimentaires au Daara Al Hassan Sakho de Boune

Cheikhou AIDARA & Mohamed SARR (Images)

Fidèle à sa tradition d'entraide qui fonde les valeurs de l’entreprise, Auchan Sénégal, comme chaque année depuis 2016, ne déroge pas à la règle. En effet, dans le cadre de sa Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), le groupe français a encore apporté son soutien aux populations sénégalaises, en ce mois béni de Ramadan. Il a remis une vingtaine de kits alimentaires à des familles démunies à Keur Massar (banlieue dakaroise). Il a également offert un important lot de denrées alimentaires au Daara Serigne Al Hassan Sakho sis à Boune, en partenariat avec l'association SEN ASSO-Sénégal. La cérémonie de remise a eu lieu ce vendredi 7 avril 2023, au magasin Auchan Keur Massar et à Boune, en présence du délégué de quartier Kangué 2 (cité la Linguère), El Hadj Moustapha Guèye, du chargé de la communication et de la RSE à Auchan Sénégal, El Hadj Demba Diop, et son équipe, du propriétaire du Daara, Al Hassan Sakho, du président de Sene Asso-Sénégal, Mohamed Lamine Padis Cissé, et son équipe.









« Ce n’est pas une première ici à Keur Massar »





Cette activité RSE de Auchan Sénégal pour le Ramadan a été appréciée et magnifiée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Elle n’est pas une première ici à Keur Massar, selon le délégué de quartier Kangué 2 (cité la Linguère). « Auchan a également construit et équipé des salles de classe qui étaient en abris provisoires à l’école primaire de ma localité. Il participe bien au développement de Keur Massar. Il soutient les populations de la zone où le magasin est installé », a soutenu El Hadj Moustapha Guèye, qui a sélectionné les bénéficiaires sur la demande du directeur d’Auchan Keur Massar.





Le propriétaire du Daara Al Hassan Sakho de Boune, qui a reçu un important lot de denrées alimentaires, pour sa part, s’est réjoui de cet acte social du groupe français qui, pour lui également, n’a pas débuté aujourd’hui. Ici, Auchan Sénégal avait apporté son soutien quand la pandémie de Covid-19 s’est déclarée au Sénégal en 2020. L’entreprise avait également remis en 2022, un important lot d’habits destiné au propriétaire du Daara, sa famille et ses talibés.





Sene Asso Sénégal et Auchan : un partenariat basé sur le social





Auchan Sénégal et Sene Asso Sénégal sont des partenaires depuis belle lurette. Ce partenariat, selon Mohamed Lamine Padis Cissé, président de Sene Asso-Sénégal, s’inscrit dans le social. D’où la remise de cet important lot de denrées alimentaires au Daara Al Hassan Sakho.





Auchan, c’est plus de 2 000 salariés et plus de 600 fournisseurs sénégalais





Auchan Sénégal est une entreprise qui emploie plus de 2 000 sénégalais et travaille avec plus de 600 fournisseurs sénégalais. C’est pourquoi, les populations sénégalaises sont au cœur de ses actions. A ce titre, le chargé de la communication et de la RSE à Auchan Sénégal, El Hadj Demba Diop, estime que cette activité RSE a été une satisfaction totale.