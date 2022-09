RSE : La fondation CMS offre une dizaine de motopompes aux sinistrés des inondations

Fidèle à sa tradition d'entraide qui fonde les valeurs de l’institution, la fondation du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) a apporté son soutien aux populations impactées par les inondations dans la région de Dakar. Elle a octroyé des motopompes aux populations des quartiers sinistrés de la banlieue dakaroise. La remise symbolique a été effectuée, ce mercredi 21 septembre 2022, en présence de Serigne Ba, président du conseil de la Fondation CMS, Abdou Thiam, administrateur général, Cheikh Samsidine Coly, Directeur régional de Dakar-banlieue, Abdoulaye Diagne, membre de la fondation et PCA de la caisse de Thiaroye, Mamadou Lamine Sonko, président du secteur Dakar-banlieue, Mme Ndèye Fatou Guèye, agent Marketing du Crédit Mutuel du Sénégal, entre autres.









Il s’agit ici, d’un important don, composé d’une dizaine de motopompes flambant neuves d’une valeur de 10 millions de francs Cfa destinés à plusieurs quartiers des départements de Pikine et de Keur Massar, à savoir : Cité Binale (Zac Mbao), Jaxaay unité 5 (Keur Massar), Cité Diène (Keur Massar), Cité Darou Salam (Tivaouane Peulh), zone de recasement (Keur Massar), Keur Aladji Pathé (Keur Massar), entre autres.





Chacun des quartiers bénéficiaires a reçu, des mains du président de la fondation, une motopompe et l’ensemble des équipements nécessaires qui l’accompagnent, selon le niveau du sinistre.





Ce geste de solidarité, de haute portée sociale de la fondation CMS, s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse) du Crédit Mutuel du Sénégal. En effet, il est venu pour apporter réconfort et soutien aux sinistrés, suite aux fortes pluies qui sont tombées cette année dans le pays, notamment à Dakar et sa banlieue. «Nous avons l’insigne honneur et le plaisir, même si ce plaisir est un peu teinté d’angoisses pour ces populations, de venir aujourd’hui pour apporter notre appui à ces populations et les soulager. Nous avons voulu, à travers ce geste, soutenir l’Etat du Sénégal et montrer que la Responsabilité sociétale d’entreprise n’est pas un vain mot pour le CMS. C’est une réalité car nous savons que l’Etat ne peut pas être partout », a déclaré Serigne Ba, président du conseil de la fondation CMS.





«Ces motopompes électriques à haut débit et motopompes thermiques de haute qualité vont, sans nul doute, soulager les populations de ces localités», ajoute Serigne Ba qui a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces outils afin de permettre à d’autres de pouvoir en bénéficier ultérieurement.





Ce don de la fondation CMS a été salué et apprécié à sa juste valeur par les populations. Le délégué de chaque quartier bénéficiaire ainsi que les représentants des habitants, ont, tour à tour, exprimé leur sentiment de satisfaction et de remerciement à l’endroit du Crédit Mutuel du Sénégal.