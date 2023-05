RSE : La SECAA SA réhabilite et équipe le service des urgences de l'hôpital Youssou Mbargane Diop

Le service d’accueil des urgences de l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque a fait peau neuve. Il a été entièrement réhabilité et équipé par la Société Eiffage de la Concession de l'Autoroute de l'Avenir (SECAA SA), filiale du groupe Eiffage, dans le cadre de sa Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Un geste de haute portée sociale que la direction de l’hôpital et les patients ont magnifié et salué, en marge d’une visite que la société a organisée ce jeudi 11 mai 2023, en présence du Secrétaire général de la SECAA SA, Monsieur Pathé Ndoye, du Directeur de l’hôpital, Monsieur Mamadou Ndiaye, et son équipe.









Un chantier initié depuis 2015 par le conseil départemental de Rufisque





Ici, la SECAA SA a récupéré un chantier abandonné depuis longtemps. Ainsi, elle a décidé de terminer les travaux et d’équiper le bâtiment en matériels flambants neufs puis en faire un don à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de la vieille ville.





Plus de 230 millions investis pour « améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des sinistrés de l’autoroute





Selon le secrétaire général de la SECAA SA, depuis 2019, la filiale du groupe Eiffage, dans le cadre de sa RSE, accompagne l’hôpital dans sa volonté de relèvement du plateau médical. Cet accompagnement, fortement apprécié par les communautés, rentre dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des femmes enceintes et des sinistrés de la route, notamment de l’Autoroute de l’avenir.





A en croire Pathé Ndoye, de 2019 à 2022, les réalisations de la SECAA SA s’élèvent à 88 millions de francs Cfa. Il s’agit de l’équipement en appareils d’anesthésie du bloc opératoire ; l’équipement de la nouvelle unité orthopédique ; la réfection de la voirie interne de l’hôpital ; et la réfection et l’équipement de deux salles d’hospitalisation « Covid-19).





Mieux, il ajoute qu’en février 2022, la SECAA a poursuivi ses actions en procédant à la réhabilitation et à l’équipement du Service d’accueil des urgences (SAU) d’une capacité de 25 lits pour un montant de 150 millions de francs Cfa. Une construction initiée depuis 2015 par le conseil départemental de Rufisque et n’avait malheureusement pas pu procéder à son achèvement.





Le nouveau service désormais ouvert aux patients





Le secrétaire général de la SECAA SA signale, par ailleurs, que le projet a bénéficié avec le concours de l’administration de l’hôpital et du corps médical, de modifications structurelles, à savoir : l’augmentation de la capacité d’accueil de 18 à 25 lits ; l’augmentation du nombre de toilettes de la salle d’observation (03 toilettes) ; les séparations par catégories de patients ; l’augmentation de la capacité de stockage en eau (2000 litres) ; et enfin, l’ouverture de fenêtres dans le but d’améliorer l’évacuation naturelle des odeurs et l’éclairage naturel. Ici, l’objectif visé est d’améliorer le plateau technique et le confort des futurs patients.





Un sentiment de fierté et de contentement