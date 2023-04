’Dakar Bi Nu Bokk’’ : Barthélémy Dias lance l’Observatoire citoyen de la ville de Dakar et invite la jeunesse à la responsabilité

Le maire de la ville de Dakar veut « réinventer Dakar en privilégiant des innovations dans le respect de l’éthique et la sagesse ». Barthélémy Toye Dias veut mettre en avant une démarche participative et inclusive pour relever les nombreuses distorsions qui touchent la capitale sénégalaise, notamment l’environnement, le cadre de vie, l’assainissement, le civisme, l’intégrité des infrastructures et biens publics. C’est dans ce cadre qu’il a créé un outil collaboratif dénommé Observatoire citoyen de la ville de Dakar (OCVD) dont le lancement a eu lieu ce mercredi 26 avril 2023, à l’hôtel de ville de Dakar. La cérémonie officielle a noté la présence de Mme Soham El Wardini, l’ancienne maire de la ville de Dakar, du coordonnateur de l’Observatoire citoyen de la ville de Dakar, Pr Djiby Diakhaté, du chef du service dialogue citoyen, Vincent Gomis, du point focal Afrique de l’Observatoire international de la démocratie participative, des autorités administratives et territoriales, entre autres.









Un programme de développement territorial qui repose sur « une vision mettant en avant la construction d’une intelligence collective dans la gouvernance urbaine »





Il s’agit ici, d’un programme de développement territorial, qui repose sur « une vision mettant en avant la construction d’une intelligence collective dans la gouvernance urbaine : ‘’Dakar Bi Nu Bokk’’ ». Loin de se substituer au conseil municipal, l’ambition de cet observatoire est de favoriser la participation citoyenne, de développer le dialogue, la concertation et la consultation des citoyens à travers l’organisation d’espaces démocratiques de rencontres entre populations, élus et acteurs de développement.





« A Dakar, ville capitale, plusieurs distorsions touchent l’environnement, le cadre de vie, l’assainissement, le civisme, l’intégrité des infrastructures et biens publics, entre autres. Relever ces défis, exige des élus que nous sommes, d’élaborer une ingénierie urbaine qui met en avant la participation des populations et acteurs de développement locaux. Le constat désolant dans la ville, est la détérioration continue de l’équilibre de l’espace urbain, ouvrant ainsi la voie à toute forme de vulnérabilités territoriales », a relevé le député-maire Barthélémy Dias.





Selon l’édile de la ville de Dakar, « en l’absence d’une citoyenneté active et agissante pour l’intérêt de notre Vivre Ensemble, l’impact des efforts déployés par la municipalité se retrouve amoindri et ralentit considérablement le processus de métropolisation de notre cité », au moment où les villes africaines sont appelées à relever le défi de leur transition en vue d’une transformation de notre continent. « Ce constat m’a amené, en ma qualité de maire de Dakar, à proposer un programme de développement territorial, qui repose sur une vision mettant en avant la construction d’une intelligence collective dans la gouvernance urbaine : ‘’Dakar Bi Nu Bokk’’ qui privilégie une démarche participative et inclusive », a-t-il expliqué.





Mieux, il ajoute : « Notre vision, dont l’épine dorsale est l’engagement citoyen de tous afin de garantir l’atteinte de la finalité éthico sociale visée par l’action publique locale, déclinait déjà deux axes majeurs centrés sur l’humain. Il s’agit de ‘’construire une gouvernance participative, inclusive et transparente’’, mais aussi et surtout ‘’investir dans le capital humain et dans l’économie de la vie’’. Aujourd’hui, il urge de mettre en œuvre, une stratégie permettant à nos populations et usagers, d’adopter les meilleurs réflexes citoyens et civiques, de comprendre et de s’approprier les projets et programmes municipaux et d’améliorer leur rapport avec le territoire urbain, son environnement et le bien public local ».





« Ma conviction, c’est qu’il est parfaitement possible de réinventer Dakar en privilégiant des innovations dans le respect de l’éthique et la sagesse »





A ce titre, le député-maire de la ville de Dakar a lancé un appel particulier à la jeunesse dakaroise. « Chère jeunesse, Dakar est votre cité. Vous êtes l’espoir de demain. Ma conviction, c’est qu’il est parfaitement possible de réinventer Dakar en privilégiant des innovations dans le respect de l’éthique et la sagesse. Chère jeunesse, leaders de demain, soyons épris de tolérance, de solidarité, de responsabilité individuelle et collective et de justice. Restons collés à ces principes sans lesquels, il nous sera difficile de réaliser un ‘’Vivre Ensemble’’ harmonieux et paisible », a laissé entendre Barthélémy Dias.





Mme Soham El Wardini et M. Khalifa Ababacar Sall désignés comme présidente et président d’honneur de l’observatoire