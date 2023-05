Procès Sonko/ Adji Sarr : Serigne Mbaye Thiam réagit après l’attaque de sa maison par des manifestants

La maison de Serigne Mbaye Thiam a été la cible d'une attaque hier nuit. Des jeunes ont incendié sa voiture garée devant sa maison, situation qui a été maîtrisée grâce à l'aide de ses voisins. Toutefois,le ministre de l'eau et de l'assainissement pense que ce sont des cocktails molotovs qui ont été lancés chez lui. Cependant il laisse la juste l’affirmer ou l'infirmer.



« Vers 03 heures du matin, des détonations ont été entendues à mon domicile qui se trouve à liberté 6 extension. Lorsque les voisins sont sortis pour voir, un feu s'est déclaré et seul le véhicule stationné devant ma maison a été incendié et est hors d'usage. On est dans un pays qui a des lois et règlements. Les enquêtes vont se poursuivre. Nous avons constaté des débris de bouteilles sur les lieux,ce qui me fait penser à des cocktails molotovs qui ont été élaborés mais ça c'est l'enquête qui va le confirmer ou infirmer. Mais en tout cas il y a un certain nombres d'indices concordants. Si des gens veulent se cacher derrière la lacheté pour agir nuitamment et nuire aux biens d'autrui, en ce moment là, la loi va s'appliquer. Si l'objectif est d'installer la peur au niveau des responsables ou des membres du gouvernement, j'en appelle au courage de tout le monde pour dire que c'est peine perdue car l'Etat continuera à fonctionner, le gouvernement continuera à fonctionner et nous ne laisserons pas des gens installer le pays dans le chao », a souligné le ministre sur les ondes de la Rfm.