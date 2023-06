Saccages à l’Ucad: Cheikh Mahi Niasse sermonne les étudiants

Le khalife général des niassènes, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niasse a reçu, ce vendredi à Medina Baye, le directeur du COUD, Maguette Sène.





Dans leur entretien, le khalife est revenu sur les saccages à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar de ce mois de juin. Le saint homme a rappelé aux étudiants leurs rôles et devoirs dans la société.





Selon le khalife de Baye Niasse, « si on amène des étudiants à l’université, ce n’est pas pour leur apprendre à se battre mais plutôt pour leur donner la connaissance afin de changer ce que nous les vieux de ce pays n’avons pas pu changer. Si on voulait vous voir vous battre, on vous aurait amené à l’armée. La violence ne sert à rien, ça ne fait qu’empirer les choses ».





Il ajoute que « le Sénégal est un petit pays que nous voulons développer. Cela ne se fera que sur la base de la connaissance des règles qui régissent la République et l’Etat. C’est sur ce chantier de la construction du pays qu’on vous attend ».