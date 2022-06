Sadio Mané, nouvel Ambassadeur de marque d’Air Sénégal

C’est officiel ! L’attaquant vedette des Lions du football sénégalais est désormais le nouveau « Brand ambassador » de la compagnie aérienne nationale. En effet, Sadio Mané et Air Sénégal ont noué un partenariat fécond pour le développement de la Destination Sénégal et la Destination Casamance. La cérémonie officielle de signature a eu lieu dans l’après-midi de ce jeudi 9 juin 2022, au Phare des Mamelles, à Dakar. Elle a été présidée par le Directeur général d’Air Sénégal, Monsieur Ibrahima Kane, en présence de Sadio Mané, du Président du conseil d’administration d’Air Sénégal, Monsieur Souleymane Ndéné Ndiaye, du directeur Marketing et développement produit d’Air Sénégal, Monsieur Ernest Dikoum, des invités de marque, entre autres.









Il s’articule autour des valeurs d’Air Sénégal





Il s’agit ici, d’un partenariat gagnant-gagnant avec une durée illimitée et dont les clauses s’articulent essentiellement autour des valeurs d’Air Sénégal : « esprit Téranga ». En effet, à travers cette signature qui marque l’aboutissement d’un long processus sur lequel les deux parties ont travaillé pendant des mois, l’attaquant vedette des Lions du football portera désormais des maillots avec le drapeau du Sénégal sur lequel il y aura une photo d’avion où il est uniquement écrit : « Sénégal ».





Selon le Dg d’Air Sénégal, ce partenariat a été matérialisé par « une volonté très forte » de Sadio Mané. « Monsieur Sadio Mané nous a clairement montré que cette compagnie lui appartient. Monsieur Sadio Mané nous a relancé plusieurs fois sur sa volonté d’incarner, de porter tout ce qui peut valoriser le nom du Sénégal. Il nous a relancé ici à Dakar, il nous a relancé à Bambali, il nous a relancé à Londres, de manière à ce qu’on puisse arriver à ce résultat », a expliqué Ibrahima Kane. Avant de remercier chaleureusement l’attaquant vedette des Lions du football pour son engagement aux côtés de la compagnie aérienne nationale.





« Air Sénégal, c’est la générosité et c’est la compétition »





Il ajoute : « Air Sénégal, c’est nous, ce n’est personne d’autres. C’est nous Sénégalais ! Air Sénégal, c’est cette puissance et cette gentillesse en même temps. Air Sénégal, c’est la générosité et c’est la compétition. Air Sénégal, on gagne et on s’occupe des siens. C’est cela l’image que nous retrouvons chez Sadio Mané aujourd’hui. C’est cela que nous voulons mettre au service du développement de la Destination Sénégal et de la Destination Casamance ».





« J’ai l’habitude de voyager, mais je garde de belles expériences avec Air Sénégal »





Prenant la parole, la star de Liverpool a d’abord exprimé sa joie de parapher cette convention de partenariat qui, selon lui, a « toujours été un souhait » de collaborer avec la compagnie aérienne nationale. « J’ai l’habitude de voyager mais je garde de belles expériences avec Air Sénégal. C’est un excellent produit, une bonne qualité de services, c’est l’esprit Téranga. Air Sénégal est une fierté. C’est donc un honneur pour moi que nos images soient associées », a soutenu Sadio Mané.





Ainsi, Sadio Mané s’est engagé à tout faire pour que cette entente entre lui et Air Sénégal porte ses fruits. « Je ferai de mon possible pour rendre ce partenariat fructueux et dynamique. J’ai plus de projets pour Bambali, la Casamance et le Sénégal ; et je compte avec l’accompagnement d’Air Sénégal, aider la jeunesse de mon pays et les couches vulnérables », a laissé entendre le nouveau « Brand ambassador » d’Air Sénégal ». Avant de remercier à son tour le Dg Ibrahima Kane et son équipe.





« Il consacre le début d’une collaboration que la compagnie souhaite Win-Win »





Le Président du conseil d’administration d’Air Sénégal, pour sa part, a soutenu que ce partenariat entre Sadio Mané et la compagnie aérienne nationale est important à plus d’un titre. Pour Souleymane Ndéné Ndiaye, il consacre le début d’une collaboration que Air Sénégal souhaite « Win-Win » avec l’attaquant vedette de l’équipe nationale de football.