Sadio Ousmane Diédhiou : Une survie à 280 millions

A première vue, on ne dirait pas qu’il s’agit d’un malade. Sadio Ousmane Diédhiou (Sod) ne laisse paraître aucun signe de faiblesse. Normal! « C’est un diola », lance le docteur Diatta d’un ton taquin.Mais la réalité est tout autre. Sod est dans l’urgence. Il doit le plus rapidement possible subir une greffe de la moelle. Son sang peine à se renouveler. Une aplasie médullaire est passée par-là.Pour l’heure, un traitement symptomatique lui est fourni. Des séances de transfusion sanguine au moins toutes les deux semaines. Un rythme lassant pour un jeune qui s’apprêtait à passer sa thèse pour réaliser un rêve d’enfant: devenir médecin!Aujourd’hui, Sadio fait face à un avenir incertain puisque vivant au jour le jour mais pas désespéré.La solidarité collective notamment à travers les réseaux sociaux a permis de réunir un peu plus de 50 millions de francs Cfa. Une somme certes conséquente mais bien moindre comparée au besoin réel qui s'élève à 280 millions.