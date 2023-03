Saint-Louis / ANPEJ : Quarante jeunes formés aux métiers de l’artisanat

Dans le cadre de sa mission de prise en charge de la question de l’emploi des jeunes, l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) a initié un partenariat avec l’Agence Andalouse de Coopération Internationale et l’auto-emploi des jeunes dans la région de Saint-Louis (PAFPAJ). Ce projet, d’une durée de 24 mois, a pour objectif général de relancer le sous-secteur de l’artisanat par la professionnalisation des acteurs et leur ouverture vers le marché extérieur.









L’objectif visé dans ce projet est le renforcement des capacités techniques et managériales des jeunes artisans, favoriser l’installation et l’équipement des centres de compétences (CENCOM) et faciliter l’accès au marché et l’accompagnement des bénéficiaires à la gestion des centres de compétences.





À cet effet, quarante (40) jeunes artisans ont été sélectionnés par les comités départementaux pour diriger et développer les 05 centres de compétences qui seront construits dans les départements de Dagana, Podor et Saint-Louis avec en moyenne huit (8) jeunes par centre. La mise en place de ces centres de compétences va prendre en compte les corps de métiers comme la mécanique et le machinisme agricole afin de contribuer à la modernisation des méthodes culturales dans la zone nord et favoriser la motorisation agricole.





La cérémonie de remise de certificats de fin de formation à ces 40 jeunes a ?t? effectué ce mercredi à Saint-Louis en présence du directeur général de l’ANPEJ, Tamsir Faye, qui a indiqué que cette formation dans divers métiers d'artisanat va permettre aux jeunes d’être beaucoup plus professionnels dans leurs activités « Quarante jeunes récipiendaires ont été formés dans différents secteurs comme la couture, la machinerie agricole, la mécanique BTP. Des domaines qui seront expérimentés dans les centres de compétences. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette formation, car elle permettra aux jeunes de se professionnaliser et de pouvoir attaquer le marché international », a soutenu Tamsir Faye.